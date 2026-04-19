Vance ha espresso gratitudine al Papa Leone per aver dichiarato di non voler entrare in discussioni con Trump. Ha commentato che, mentre i media spesso alimentano conflitti e disaccordi, la situazione reale risulta più complessa. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un dibattito pubblico acceso, dove le posizioni dei protagonisti sono state oggetto di attenzione.

"Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti - e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno - la realtà è spesso molto più complicata". Così il vicepresidente Usa JD Vance su X commenta le parole con cui il Pontefice ha spiegato che i suoi discorsi non sono da interpretare "come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse". Vance ha aggiunto che dal momento che il Papa "predica il vangelo, come deve" questo "inevitabilmente significa che offre le sue opinioni su questioni morali del momento". "Il presidente e la sua intera amministrazione, lavorano per applicare questi principi morali in un mondo caotico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vance, grato al Papa per aver detto di non voler dibattere con Trump

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e' chiaro il motivo per cui il papa dice questo, e meno male che lo dice. Fa pero' impressione l'ermeneutica di auto-assoluzione che se ne fa da parte di Vance. x.com