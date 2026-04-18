Il Papa ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’aereo durante il viaggio in Africa che non desidera confrontarsi con l’ex presidente degli Stati Uniti. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda riguardante eventuali discussioni con l’ex presidente, mentre l’aereo si dirigeva verso l’Angola, una delle tappe del viaggio nel continente africano. La dichiarazione è stata resa pubblica dai media presenti a bordo.

Roma, 18 aprile 2026 - “Non è mio interesse dibattere con Trump”, ha detto il Papa ai media sul volo verso l'Angola, penultima tappa del viaggio in Africa. Leone XIV ha spiegato che i suoi discorsi sono stati preparati prima e che quindi non sono da interpretare ''come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse''. Il Pontefice ha avvertito i media: ''Si è diffusa una certa narrazione, non del tutto accurata, a causa della situazione politica creatasi quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni su di me''. Aggiungendo: “Gran parte di ciò che è stato scritto da allora non è altro che un commento su commento, nel tentativo di interpretare quanto è stato detto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papa Leone XIV: “Non è mio interesse dibattere con Trump”

PAPA LEONE XIV RISPONDE ALLE CRITICHE DI TRUMP - PACE

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