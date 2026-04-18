Durante un volo tra Yaoundé e Luanda, il Papa ha dichiarato ai giornalisti che non intende entrare in discussioni con Donald Trump. La conversazione si è concentrata sui temi di attualità, senza menzionare specifici argomenti o motivazioni. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una domanda su eventuali confronti con l’ex presidente degli Stati Uniti.

Il Papa, parlando con i giornalisti sull'aereo da Yaoundé a Luanda, ha detto che non è suo interesse dibattere con Donald Trump. Ha spiegato che i discorsi che sta pronunciando in Africa sono stati preparati in alcuni casi anche due settimane fa, "ben prima che il presidente degli Stati Uniti commentasse su me e sul messaggio di pace che sto promuovendo. Eppure, è stato interpretato come se stessi cercando di dibattere nuovamente con il presidente, cosa che non è affatto nel mio interesse. Proseguiamo quindi il nostro cammino, continuiamo a proclamare il messaggio del Vangelo" per "promuovere la fraternità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Papa, non è mio interesse dibattere con Trump

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