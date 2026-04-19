Il politico ha commentato una dichiarazione del Papa, esprimendo gratitudine per non aver voluto affrontare un dibattito con l'ex presidente. In un breve intervento, ha ringraziato il Papa Leone per le sue parole, sottolineando che, sebbene ci siano stati disaccordi tra figure pubbliche, la realtà spesso risulta più articolata rispetto alla narrativa dei media. La sua posizione si concentra sulla complessità delle relazioni pubbliche e sulle interpretazioni delle dichiarazioni ufficiali.

“Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti – e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno – la realtà è spesso molto più complicata”. JD Vance fa dietrofront e – dopo averne criticato le parole di qualche giorno fa – in un post su X ha ringraziato il Papa che, parlando con i giornalisti durante il volo verso l’Angola, ha spiegato che i suoi discorsi non sono da interpretare “come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse”. Il vice presidente Usa, che si è convertito al cattolicesimo sette anni fa, ha poi aggiunto che dal momento che il Papa “ predica il vangelo, come deve” questo “inevitabilmente significa che offra le sue opinioni su questioni morali del momento”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vance fa dietrofront sul Papa: “Grato che non voglia dibattere con Trump”

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