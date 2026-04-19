Van Cleve e ’Il dipinto ritrovato’ Una mostra nata da un imprevisto

Una mostra racconta il ritrovamento di un file originale di un dipinto scomparso da secoli. L’evento è avvenuto grazie a una scoperta fortuita che ha portato alla luce un documento conservato in modo inatteso. La scoperta ha permesso di recuperare un’opera d’arte considerata perduta, aprendo nuove prospettive sulla sua storia e conservazione. La mostra presenta i dettagli di questo ritrovamento e il contesto in cui è avvenuto.

Un ‘file originale’ perduto, riemerso quasi per caso dopo centinaia di anni. Al centro di questo ‘imprevisto’ storiografico c’è Hendrick Van Cleve III, maestro fiammingo del Cinquecento, la cui mano ha fissato la fisionomia di Lerici e del suo castello, ben prima che la fotografia o il turismo di massa ne cristallizzassero i tratti definitivi. L’esposizione, intitolata significativamente ‘ Il dipinto ritrovato ’ e visitabile dal 27 giugno al 20 agosto, nasce da un’idea di Roberto Besana e dalla cura di Simone Vallerini, con il prezioso apparato critico di Marzia Ratti. Al centro del percorso si staglia una tela straordinaria attribuita al pittore fiammingo, creduta perduta per secoli, un quadro riapparso recentemente sul mercato antiquario e concesso in prestito al Comune dal suo attuale possessore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Van Cleve e ’Il dipinto ritrovato’. Una mostra nata da un imprevisto Notizie correlate L’abito bianco e uno sguardo che si sottrae: il dipinto ritrovato di Franca Florio per la prima volta in mostraDall’8 marzo al 12 aprile 2026 il Museo della Ceramica Florio e delle Arti Decorative di Palermo presenta “Amatissima Franca. Leander Van Hautegem cade nella foresta di Koppenberg: ritrovato dopo ore da una guardia forestaleUn incidente che poteva trasformarsi in tragedia: il giovane ciclista belga Leander Van Hautegem è caduto in un fosso nella Foresta di Koppenberg... Contenuti di approfondimento Si parla di: Van Cleve e ’Il dipinto ritrovato’. Una mostra nata da un imprevisto; Lerici riscopre la sua immagine: al Castello la mostra Il dipinto ritrovato.