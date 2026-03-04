Leander Van Hautegem cade nella foresta di Koppenberg | ritrovato dopo ore da una guardia forestale

Un giovane ciclista belga è caduto in un fosso nella Foresta di Koppenberg e ha impiegato diverse ore per essere ritrovato. La scoperta è avvenuta grazie a una guardia forestale che ha individuato il ragazzo dopo averlo cercato nel bosco. L’incidente si è verificato in un’area isolata, lontana da punti di passaggio frequentati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia: il giovane ciclista belga Leander Van Hautegem è caduto in un fosso nella Foresta di Koppenberg senza che nessuno lo vedesse. Ritrovato dopo ore con un "trauma cranico, costole fratturate e collasso polmonare". Ora è salvo.