L’abito bianco e uno sguardo che si sottrae | il dipinto ritrovato di Franca Florio per la prima volta in mostra
Il dipinto ritrovato di Franca Florio, che ritrae lei con un abito bianco e uno sguardo sfuggente, è stato recentemente riscoperto dopo decenni di oblio. La scoperta è stata causata da una ricerca condotta tra collezioni private e archivi storici, che ha portato alla luce un’opera mai esposta prima. Il quadro, datato agli anni Venti, mostra un dettaglio particolare: un fiore di ibisco tra le mani della donna, simbolo di Palermo. Dall’8 marzo al 12 aprile 2026, il Museo della Ceramica Florio e delle Arti Decorative di Palermo ospita questa scoperta, offr
Dall’8 marzo al 12 aprile 2026 il Museo della Ceramica Florio e delle Arti Decorative di Palermo presenta “Amatissima Franca. Il dipinto ritrovato di Franca Florio”, una mostra dedicata a un’opera straordinaria e mai pubblicata prima: un ritratto inedito riemerso da una collezione privata palermitana. Un tassello nuovo nella storia iconografica di Franca Florio. La scelta della data non è casuale. L’8 marzo, giornata dedicata alle donne, segna simbolicamente l’apertura di un’esposizione che rende omaggio a una delle figure femminili più affascinanti, celebrate e discusse della storia siciliana.🔗 Leggi su Palermotoday.it
