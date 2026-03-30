Sul fronte del calciomercato, si registra un aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e il Corinthians per il trasferimento del giocatore André. Secondo quanto riportato da 'ESPN Brasil', il club brasiliano avrebbe presentato una nuova offerta di 22 milioni di euro, mentre il Corinthians sta ancora valutando la risposta del club italiano. La situazione rimane in evoluzione.

"Non vi dico che questa sia morta ma poco ci manca. Ormai le possibilità di vedere André in rossonero sono molto basse". Così si era espresso qualche giorno fa Matteo Moretto sulla trattativa, o meglio dire saga, tra il Milan e il Corinthians per André. Dopo un primo momento in cui il suo arrivo sembrava solo questione di tempo, il Presidente del club brasiliano Osmar Stabile ha posto il veto sul trasferimento del centrocampista ed ora l'affare è in una fase di stallo. Nelle ultime ore, però arrivano novità sul classe 2006. Secondo quanto riferito da 'ESPN Brasil', ci sarebbe una nuova proposta sul tavolo del Corinthians da parte del club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, novità dal Brasile sulla saga André: “Nuova offerta da 22 milioni”. E la risposta del Corinthians …

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