Valsa Group arriva Milano Semifinale per l’Europa

Dopo una pausa di circa una settimana e mezza, la squadra torna in campo per la semifinale europea a Milano. Durante questo periodo, l’attenzione si è concentrata principalmente sul mercato, con particolare riferimento alla figura di un noto allenatore. La squadra si prepara così a riprendere le competizioni, con l’obiettivo di affrontare la fase decisiva della competizione continentale.

Si torna in pista, dopo una settimana e mezzo di pausa che è certamente servita ad allenarsi e a mantenere la forma, ma nella quale ha preso il sopravvento il mercato, soprattutto riferito alla figura di Alberto Giuliani. Modena dovrà essere brava a lasciare tutto fuori dalle porte d’ingresso del PalaPanini, per concentrarsi su un obiettivo praticabile, quello di vincere i playoff per il quinto posto e quindi cercare la qualificazione europea che manca già da quattro anni. La qualificazione alla Challenge Cup 20262027 passa per la semifinale al meglio delle tre partite e per un’avversaria, Milano, abituata a giocare questo tipo di partite e anche a vincerle, dato che la Challenge Cup 2026 ha visto proprio i meneghini di Roberto Piazza come vincitori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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