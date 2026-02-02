Modena conquista il quarto posto al PalaPanini. La squadra di casa batte Cuneo in tre set, mantenendo la posizione in classifica. Intanto, le rivali in classifica fanno tutte e tre grandi vittorie: Trento supera Cuneo, Piacenza si impone su Cisterna e Civitanova vince contro Verona in trasferta, lasciando intendere che sarà una corsa ancora aperta.

Missione compiuta: Modena fa valere di nuovo la legge del PalaPanini e mantiene il quarto posto, in una giornata nella quale le sue dirette rivali in classifica, Trento davanti, Piacenza e Civitanova dietro, fanno tutte e tre la voce grossa, vincendo 3-0 rispettivamente con Cuneo, con Cisterna e, per quel che riguarda la Lube in maniera abbastanza clamorosa, con Verona in trasferta. Classifica allora immutata, con la Valsa Group che si fa rispettare e rispetta il pronostico con un 3-0 figlio anche delle difficoltà dei rivali, certo, ancora privi di Otsuka e Rotty, col reparto schiacciatori ridotto al lumicino, ma che ha visto una Modena concreta come non mai, capace di reagire alle amnesie del secondo set e all’ottima Milano del terzo con carattere e tecnica, forzando bene la battuta all’occorrenza, facendosi trovare pronta a muro, senza mai tremare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Valsa Group Un ruggito per il quarto posto

Approfondimenti su Valsa Group

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Valsa Group

Valsa Group Con Milano sono sfide mai banaliVolley SuperLega I ragazzi di Giuliani rigenerati dalla vittoria su Piacenza, ma anche la formazione lombarda è ’risorta’ dopo aver battuto la Lube ... sport.quotidiano.net

Valsa Group Un incomprensibile blackoutI gialli in pochi giorni dalla migliore gara contro Trento alla peggiore a Monza. Sorpasso Piacenza in classifica in vista dello scontro diretto ... ilrestodelcarlino.it

FINAL SCORE - EPISODIO 19 | SuperLega Valsa Group Modena 3 - Allianz Milano 0 25-18, 26-24, 25- 22 #AllianzMilano #PowervolleyMilano #ModenaMilano #Volleyball x.com

GAME DAY - EPISODIO 19 | SuperLega Valsa Group Modena Allianz Milano Domenica 1 febbraio – 18:00 PalaSport G.Panini, Modena (MO) Live su VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #Volleyball #ModenaMilano - facebook.com facebook