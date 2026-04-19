Walter Sandretto ha annunciato la sua candidatura per le prossime elezioni amministrative di Valperga, comunicandolo presso il Santuario di Belmonte. Ha sottolineato di voler portare avanti un progetto basato su bilanci sani e nuove sfide per il paese. La decisione è stata comunicata pubblicamente durante un evento locale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Walter Sandretto ha scelto il Santuario di Belmonte per annunciare la propria volontà di guidare nuovamente Valperga nelle prossime amministrative. Il sindaco uscente punta sulla continuità della lista Valperga in movimento, rivendicando un quinquennio di gestione che ha dovuto confrontarsi con l’instabilità economica globale e le emergenze sanitarie e belliche. Gestione finanziaria e infrastrutture: il bilancio dell’amministrazione. Il percorso amministrativo conclusosi in questo periodo è stato caratterizzato da una tenuta economica che l’assessore punta a consolidare. Nonostante l’impatto dei costi energetici e del rincaro dei materiali dovuto al conflitto in Ucraina, i conti comunali mostrano un avanzo di bilancio costante negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valperga, Sandretto punta al bis: bilanci sani e nuove sfide

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