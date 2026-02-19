Difesa | Italia punta su 100mila assunzioni e 15mila riservisti per nuove sfide geopolitiche

Il governo italiano ha deciso di rafforzare le Forze Armate con un piano ambizioso, motivato dalle recenti tensioni geopolitiche in Europa. La decisione nasce dalla necessità di aumentare le capacità militari e di rispondere alle nuove minacce. Verranno assunte 100mila persone, tra figure civili e militari, e si creerà un corpo di 15mila riservisti pronti a intervenire in caso di emergenza. La riforma mira a rendere più efficiente e flessibile la difesa nazionale. La prima fase della riforma partirà nei prossimi mesi.

Centomila Assunzioni e una Nuova Forza di Riserva: Il Piano di Riforma della Difesa. Il governo italiano ha varato un ambizioso piano di riforma per le Forze Armate, che prevede l’assunzione di centomila nuove unità e la creazione di un corpo di quindicimila riservisti. L’iniziativa, approvata dal Comitato ristretto del Ministero della Difesa e sostenuta dal Ministro Guido Crosetto, mira a modernizzare le capacità operative del Paese in un contesto geopolitico sempre più complesso e instabile, con un investimento complessivo stimato in sette miliardi di euro. Un Contesto Internazionale in Evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Telese, in arrivo McDonald’s e nuove assunzioni: Caporaso punta ad altri brand internazionali

Tecnocasa: 200 nuove sedi in Italia e oltre 1200 assunzioni previste entro il 2026, focus su giovani e imprese.Tecnocasa annuncia un investimento importante: entro il 2026 aprirà 200 nuove sedi in tutta Italia e assumerà più di 1200 persone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.