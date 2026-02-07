Basket - B femminile Green Le Mura punta al bis
Il Green Le Mura Spring torna a giocare al " Palatagliate ", oggi, alle 18.30, dopo la battaglia di Civitanova finita all’overtime, contro il Golfo Piombino. Anche le avversarie arrivano dalla difficile vittoria contro Siena, maturata per 73 a 69 negli ultimi secondi di gara. All’andata, al "Palatenda", le biancorosse riuscirono ad indirizzare la contesa, a partire dalla metà del primo quarto, senza, poi, essere più riprese, chiudendo sul 46-59, con Francesca Chiti top scorer con 15 punti. L’obiettivo sarà quello di bloccare le tre bocche di fuoco piombinesi: Jamy De Kock, Ginevra Quaratesi e Heloise Azzola che arrivano al "Palatagliate" con un invidiabile bottino, rispettivamente di 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
