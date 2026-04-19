Valanghe nuove unità cinofile pronte all’intervento e a salvare vite

Il Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino ha annunciato l’arrivo di nuove unità cinofile addestrate per le operazioni di salvataggio in montagna. Questi cani specializzati sono stati preparati per intervenire nelle situazioni di valanga e aiutare nelle ricerche di persone disperse. L’obiettivo è migliorare la prontezza e l’efficacia delle operazioni di soccorso durante la stagione invernale.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino rafforza la propria capacità di intervento nelle emergenze invernali. Nel mese di marzo sei unità cinofile hanno affrontato e superato il corso nazionale da valanga, con le verifiche finali condotte dagli istruttori nazionali. Un passaggio cruciale che.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Modenese, indagini su Daniela Ruggi: scavi e unità cinofile nella torre di Vitriola cercano nuove tracce del decesso.Il giallo di Daniela Ruggi, la giovane donna scomparsa nel Modenese, si infittisce con il proseguire dei sopralluoghi nella torre diroccata di... Leggi anche: "Unità cinofile a supporto di polizia locale" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monitoraggio neve e valanghe: in arrivo nuovi droni e stazioni hi-tech; Montagna sicura, la Regione investe sulla tecnologia: droni e sensori contro le valanghe; Abruzzo, valanga sul Gran Sasso ai Valloni di Campo Imperatore: nessun disperso o ferito; Valanga sul Gran Sasso, attivata la macchina dei soccorsi per verificare se ci siano dispersi [VIDEO]. Gran Sasso, valanga ai Valloni: in corso le verifiche con elicottero e unità cinofileAl momento non risultano evidenze di persone travolte, ma sono scattate le ricerche per escludere la presenza di eventuali dispersi. laquilablog.it Valanga sul Gran Sasso, ricerche concluse, nessun coinvolto(ANSA) - L'AQUILA, 09 APR - Si sono concluse le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi questa mattina nell'area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Nessuna tracci ... msn.com Rischio valanghe, chiusa la strada del Fargno - facebook.com facebook Sorveglianza continua: prosegue il progetto sperimentale dei #vigilidelfuoco sul Gran Sasso per mappare il rischio valanghe e vigilare sulla sicurezza di chi vive la montagna vigilfuoco.tv/node/9717 x.com