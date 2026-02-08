Modenese indagini su Daniela Ruggi | scavi e unità cinofile nella torre di Vitriola cercano nuove tracce del decesso

La procura di Modena ha deciso di intensificare le indagini sulla scomparsa di Daniela Ruggi. Questa mattina sono iniziati nuovi scavi e sono arrivate unità cinofile nella torre di Vitriola, dove lo scorso fine settimana è stato trovato il suo cranio. Le forze dell’ordine sperano di trovare ulteriori tracce che possano chiarire cosa sia successo alla giovane donna. La torre rimane sotto stretta osservazione mentre proseguono le ricerche.

Il giallo di Daniela Ruggi, la giovane donna scomparsa nel Modenese, si infittisce con il proseguire dei sopralluoghi nella torre diroccata di Vitriola, dove sabato scorso era stato rinvenuto il suo cranio. Le operazioni, che coinvolgono vigili del fuoco, militari e personale specializzato, si sono concentrate oggi su scavi preliminari all'esterno della struttura, un tentativo di cautela volto a prevenire ulteriori crolli mentre si cerca di comprendere la dinamica del tragico evento e recuperare ulteriori tracce della 32enne. L'area, già teatro di un'intensa attività investigativa, è diventata un vero e proprio cantiere a cielo aperto, con un'attenzione particolare rivolta alla messa in sicurezza dell'edificio prima di procedere a scavi più approfonditi all'interno.

