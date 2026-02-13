Unità cinofile a supporto di polizia locale

Circo Costagliola, candidato sindaco di Forza Italia, propone di rafforzare la sicurezza urbana con l’unità cinofile a supporto della polizia locale. La sua idea nasce dalla crescente esigenza di intervenire più rapidamente e di migliorare il controllo del territorio, soprattutto nelle zone più a rischio. Per distinguersi da altre proposte, Costagliola ha specificato che intende dotare le unità cinofile di cani addestrati anche per il contrasto allo spaccio di droga e per la ricerca di persone scomparse.

Unità cinofile per rafforzare la sicurezza urbana. E’ la proposta del candidato sindaco di Forza Italia, Circo Costagliola. "Anche realtà a noi vicine, come Pisa e Lucca – spiega – hanno già scelto di dotarsi di reparti specializzati all’interno della polizia locale, ottenendo risultati concreti nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e nel controllo del territorio. Viareggio e Torre del Lago Puccini possono seguire questa strada e tornare a essere luoghi in cui ci si sente più protetti. L’aumento dell’organico delle forze dell’ordine resta un passaggio fondamentale, ma da solo non basta. Accanto all’azione dello Stato, occorre sviluppare, a livello locale, strumenti efficaci di prevenzione, controllo del territorio e innovazione operativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

