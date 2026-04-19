VakifBank trionfa | scudetto turco con Markova Orro non basta

VakifBank ha vinto lo scudetto della Sultanlar Ligi battendo il Fenerbahce Istanbul 3-1 nella partita decisiva dello spareggio. La gara si è giocata davanti a circa 2.000 spettatori, e il team guidato dall’allenatore Guidetti ha conquistato il titolo. La giocatrice Markova ha contribuito alla vittoria, mentre Orro non è riuscita a portare la propria squadra alla vittoria.

Il VakifBank di Guidetti ha conquistato lo scudetto della Sultanlar Ligi battendo il Fenerbahce Istanbul per 3-1 nella sfida decisiva dello spareggio, disputata davanti a 2.850 spettatori presso lo Spor Sarayi. Nonostante il ritorno in campo di Alessia Orro dopo un problema al ginocchio occorso lunedì pomeriggio, la squadra guidata da Marcello Abbondanza non è riuscita a ribaltare l’inerzia del match, che si è concluso con i parziali di 23-25, 29-27, 25-20 e 25-19. L’equilibrio tattico e la gestione dei carichi di Abbondanza. La gestione della palleggiatrice sarda da parte del tecnico Abbondanza ha rappresentato uno dei nodi centrali della serata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VakifBank trionfa: scudetto turco con Markova, Orro non basta Notizie correlate Alessia Orro, finale scudetto in salita in Turchia: il VakifBank di Guidetti detta legge in gara-1Al Burhan Felek Salonu è andata in scena la gara-1 della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il VakifBank di Guidetti mette la freccia in finale scudetto, Alessia Orro e compagne chiamate a reagire in gara-4Il VakifBank Istanbul si è riportato in vantaggio nella finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile: le... Contenuti di approfondimento Si parla di: Alessia Orro ruggisce con Vargas e Fedorovtseva! Il Fenerbahce schianta il Vakif di Guidetti e pareggia la finale scudetto. Alessia Orro torna dall’infortunio, ma il Fenerbahce cede alla bella. Il VakifBank di Guidetti vince lo scudettoAlessia Orro ha recuperato dall'infortunio al ginocchio occorsole lunedì pomeriggio ed è riuscita a disputare parte della gara-5 della finale scudetto ... oasport.it Delusione Orro: rientra in gara-5, ma il Fenerbahce perde lo Scudetto contro il Vakifbank di GuidettiDelusione Orro: rientra in gara-5, ma il Fenerbahce perde lo Scudetto contro il Vakifbank di Guidetti. Da 0-1 a 3-1, Alessia torna dal 2° set ma non basta. sport.virgilio.it