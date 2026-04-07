Alessia Orro finale scudetto in salita in Turchia | il VakifBank di Guidetti detta legge in gara-1

Nella prima gara della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di pallavolo femminile, si è disputato l’incontro al Burhan Felek Salonu. La partita ha visto il VakifBank, guidato dall’allenatore Guidetti, imporsi con decisione. La sfida è stata caratterizzata da un gioco intenso e da una netta supremazia della squadra di casa, che ha portato a un risultato favorevole in vista delle prossime gare.

Al Burhan Felek Salonu è andata in scena la gara-1 della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il VakifBank Istanbul ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-0 (25-18; 25-23; 25-21) e si è così portato in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il titolo), iniziando nel miglior modo possibile la difesa dello scettro in terra anatolica. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti, reduci dal trionfo in Coppa di Turchia, hanno dominato il primo set, hanno recuperato da 21-20 nel secondo parziale contro il sestetto di coach Marcello Abbondanza e hanno poi operato lo strappo decisivo nella parte centrale della terza frazione, contenendo il tentativo di rimonta delle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SIAMO IN FINALE DI SULTANLAR LIGI!!!! Fenerbahce Medicana vs Zeren Spor 3-1 (24-26, 26-24, 25-21, 27-25) Serie 2-0 #ForzaAlessia #AO8 #fenerbahce #playoff #SportsMoments - facebook.com facebook