Vajont la memoria che scuote Il superstite Giuseppe Vazza racconta la tragedia

Mercoledì 22 aprile, presso il Cinema Teatro Santa Teresa di Verona, si terrà un evento dedicato alla memoria della tragedia di Vajont. Durante l'incontro, un superstite racconterà le sue esperienze e ricordi legati a quella drammatica giornata. L'evento si svolge in Via Molinara 23 ed è rivolto a chi desidera ascoltare testimonianze dirette di chi ha vissuto quei momenti drammatici.