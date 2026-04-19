Vajont la memoria che scuote Il superstite Giuseppe Vazza racconta la tragedia
Mercoledì 22 aprile, presso il Cinema Teatro Santa Teresa di Verona, si terrà un evento dedicato alla memoria della tragedia di Vajont. Durante l'incontro, un superstite racconterà le sue esperienze e ricordi legati a quella drammatica giornata. L'evento si svolge in Via Molinara 23 ed è rivolto a chi desidera ascoltare testimonianze dirette di chi ha vissuto quei momenti drammatici.
Il Cinema Teatro Santa Teresa di Verona, in Via Molinara 23, ospita un evento di profondo impegno civile mercoledì 22 aprile. A partire dalle 20.30, la città avrà l’opportunità di ascoltare la testimonianza diretta di Giuseppe Vazza, un sopravvissuto alla tragedia del Vajont che porterà il.🔗 Leggi su Veronasera.it
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