Ragazza di 17 anni è strata trovata morta possibile omicidio | la tragedia che scuote il monferratese

Questa notte a Nizza Monferrato una ragazza di 17 anni è stata trovata morta vicino al rio Nizza. La scena lascia pensare a un possibile omicidio, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La comunità è sotto shock e le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia successo.

Nel cuore della notte un giallo scuote Nizza Monferrato, centro dell'Astigiano, dove una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nei pressi del rio Nizza. La vittima è Zoe Trinchero, nome che in poche ore è diventato simbolo di una tragedia che ha colpito l'intera comunità. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze ancora poco chiare, mentre la città si svegliava incredula. Gli investigatori, fin dai primi momenti, hanno escluso le cause naturali, aprendo a uno scenario ben più grave. A far scattare l'allarme sarebbe stato un residente che, affacciato alla finestra, ha notato una sagoma immobile nell'acqua.

