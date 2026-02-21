il vajont mi ha tolto tutto ma ho scelto di non odiare la storia di viviana vazza orfana della strage

Viviana Vazza ha perso tutta la famiglia nella tragedia del Vajont, evento che ha segnato la sua vita all’età di 16 anni. La sua testimonianza, condivisa in un'intervista recente, mostra come abbia scelto di non nutrire rancore nonostante il dolore. Ricorda con dolore il giorno in cui ha visto le acque sommergere Longarone, un ricordo ancora vivido. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza di fronte a una delle peggiori catastrofi italiane.

Longarone (Belluno), 21 febbraio 2026 - Giustizia non è stata fatta sulla strage del Vajont, ripete oggi Viviana Vazza, che a 16 anni è rimasta orfana e ha perso i genitori, la sorellina, i nonni, i parenti più stretti. Si è salvata perché era in collegio a Belluno e ha cercato di rinascere da quel senso di colpa, “perché io sì?”. “Buco mafioso e di potere, esasperazione per noi superstiti perché non abbiamo mai avuto giustizia”. Alla fine sono stati condannati due tecnici, 8 anni e 8 mesi in tutto, sei condonati. I risarcimenti del Vajont. “Hanno pagato i cadaveri e c’è stata la transazione, con quella è stato cancellato ogni diritto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

