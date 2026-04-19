Oggi, domenica 19 aprile 2026, il Vado si prepara a giocare una partita importante contro la Cairese, con l’obiettivo di assicurarsi la promozione in Serie C. La sfida si tiene sul campo della squadra di casa, che cerca di difendere la posizione in classifica. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, con tensione e speranze di conquista in gioco.

Il Vado affronta oggi, domenica 19 aprile 2026, la sfida decisiva contro la Cairese per blindare la promozione in Serie C. Allo stadio, il punteggio vede le squadre in parità allo 0-0, con i rossoblù che puntano tutto sul colpo decisivo per festeggiare il salto di categoria già in casa. La tensione è palpabile sul campo di gioco mentre il primo tempo volge al termine. La squadra di Pereyra, che deve gestire l’assenza dello squalificato Sesia in panchina, ha mostrato subito segni di pericolosità. Già al 7° minuto, un filtrante non convenzionale di Alfiero ha messo Vita in una posizione privilegiata, costringendolo a un tiro che però è scivolato oltre il bersaglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vado, la promozione è a un passo: tensione e sogni in campo

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