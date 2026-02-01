Draper torna in campo | Ogni giorno mi avvicino al mio massimo la ripresa procede passo dopo passo

Jack Draper torna a giocare. Dopo mesi di stop forzato a causa di un infortunio al braccio sinistro, il tennista britannico si dice quasi pronto. In un messaggio sui social, ha spiegato di sentirsi più vicino al suo massimo e che la ripresa procede passo dopo passo. Ora si prepara a rientrare in campo, dopo aver saltato importanti tornei come gli US Open e i Masters 1000 del Nord America.

Jack Draper è pronto a tornare in campo dopo un lungo periodo di inattività causato da un infortunio al braccio sinistro, che lo ha costretto a saltare diversi appuntamenti cruciali del circuito, tra cui i due Masters 1000 del Nord America e il ritiro dall'US Open dello scorso autunno. Il tennista britannico, già protagonista di una stagione 2025 di alto livello, è stato ufficialmente convocato per i prossimi "qualifiers" di Coppa Davis, dove la Gran Bretagna affronterà la Norvegia a Oslo. Il ritorno non è solo un passo tecnico, ma un momento emotivo fondamentale per un giocatore che ha sempre messo al centro della sua carriera la passione per la competizione.

