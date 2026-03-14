Il 15 marzo 2026 nella Vado-Ligorna si gioca una giornata decisiva con cinque partite che possono cambiare le sorti del campionato e determinare la promozione. La partita chiave si conclude con un risultato di 1-0, deciso dal gol che vale il titolo e la promozione. La giornata si presenta come un momento cruciale per il calcio dilettantistico ligure.

La domenica 15 marzo 2026 si trasforma in un palcoscenico di alta tensione per il calcio dilettantistico ligure, dove cinque sfide decisive delineano destini sportivi e sociali. Al Chittolina, al Brin, al Gambino, al Comunale e al Mazzucco, le partite non sono semplici incontri calcistici ma veri e propri esami di coscienza per comunità intere. I numeri raccontano una storia di resilienza: il Ligorna con 59 punti e il Vado con 58 hanno creato un vuoto competitivo tale che la terza classificata, il Sestri Levante, dista ben 11 punti. Non si tratta solo di sport, ma di identità locali che si giocano novanta minuti senza bisogno di presentazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vado-Ligorna: 1 punto decide il titolo e la promozione

Articoli correlati

Leggi anche: Promozione. Sorpasso Masi a Castelfranco. La decide il solito Maistrello

Messina-Gear: la finale anticipata che decide il titoloSabato, sul parquet del PalaLaganà di Montepiselli, si giocherà l’incontro decisivo per il girone D della Serie A2 tra Messina Futsal e Gear Piazza...

Tutti gli aggiornamenti su Vado Ligorna 1 punto decide il titolo e...

Temi più discussi: Serie D, Vado-Ligorna. La carica di Franco Tarabotto: Voglio una squadra con il mio temperamento; Serie D, gir. A. Le terne arbitrali per la 27° giornata: ad Ammannati di Firenze Vado - Ligorna; Serie D, Vado-Ligorna. Il presidente Saracco: Momento magico. Il pullman di sostenitori? Ce n’è più di uno; Tabellino partita Ligorna 1922 vs Club Milano.

Calcio | Vado, Mancuso verso il big match: Con il Ligorna protagonisti di una stagione straordinaria, su di noi troppe criticheIl ds rossoblu conferma le difficoltà di formazione: La sosta ci è stata utile, ma tanti elementi sono ancora in dubbio ... svsport.it

Serie D, Vado-Ligorna. Il presidente Saracco: Momento magico. Pullman di sostenitori? Ce n’è più di unoSerie D, Vado-Ligorna. Il presidente Saracco: Momento magico. Pullman di sostenitori? Ce n’è più di uno ... msn.com

#GMG IL LIGORNA NON SMETTE DI SOGNARE E LOTTA CON IL VADO PER LA SERIE C di Niccolò Novello Nel campionato di Serie D girone A c’è una squadra che, giornata dopo giornata, sta provando a trasformare un sogno in qualcosa di molto concret - facebook.com facebook

VERSO VADO-LIGORNA I due presidenti a confronto x.com