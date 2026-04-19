Arezzo non può considerarsi ancora una città completamente sicura, secondo quanto dichiarato da un rappresentante locale. Pur riconoscendo alcuni miglioramenti, afferma che la situazione richiede un monitoraggio continuo. La caserma attuale necessita di interventi di sistemazione per garantire condizioni adeguate. La discussione sulla sicurezza urbana rimane aperta, con l’attenzione rivolta alla presenza delle forze dell’ordine e alle strutture a disposizione.

Aldo Poponcini, Arezzo è una città sicura? "Cammina sul filo di lana. Non siamo ai livelli di Firenze ma occorre un monitoraggio costante. Se si fa un’analisi dei reati specifici, Arezzo si può ancora definire una città vivibile. Le persone che incontro chiedono più presenza e più controlli. E su questo ci sono obiettivi strategici che si possono raggiungere". Cosa propone? Il programma di Marco Donati prevede un assessorato alla sicurezza che si occupi anche di decoro e manutenzione. Una sorta di cabina di regia per coordinare interventi tecnici e operativi. L’obiettivo è garantire una sicurezza di prossimità e trasformare la polizia locale da forza prevalentemente sanzionatoria a forza di prevenzione e supporto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Va sistemata l’attuale caserma". Poponcini accoglie la linea ma rilancia

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