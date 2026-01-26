Nevica sulle Dolomiti, creando un suggestivo paesaggio innevato che ha accolto la fiaccola olimpica durante il suo passaggio nel Bellunese. La giornata ha visto l’arrivo della fiaccola, pronta a proseguire il suo percorso verso Cortina, ma il forte vento e le precipitazioni hanno causato disagi al traffico locale. La regione si prepara così ad accogliere l’evento olimpico in un contesto naturale ancora più suggestivo.

BELLUNO - Nevica sulla fiaccola olimpica, che ha fatto il suo ingresso ieri (25 gennaio) nel Bellunese e si prepara al viaggio che la condurrà a Cortina in un paesaggio finalmente bianco. E non sono mancati i disagi alla viabilità, anche sull’Alemagna, la strada olimpica dove oggi saranno inaugurate due grandi opere: le gallerie di Tai e Valle di Cadore. La tanto attesa nevicata è arrivata, e sopra i 600 metri di quota le montagne si sono coperte di una coltre che va dai 10 ai 40-50 centimetri, oltre i 2.000 metri. Una boccata d'ossigeno per il turismo: le immagini dell'"oro bianco" rimbalzate sui social danno agli operatori del settore uno slancio per le prenotazioni delle vacanze di qui al finale di stagione, e una cartolina perfetta per le imminenti Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Neve sulle Dolomiti, la magia bianca accoglie la fiaccola olimpica ma il traffico va in tilt

