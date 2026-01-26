Neve sulle Dolomiti la magia bianca accoglie la fiaccola olimpica ma il traffico va in tilt
Nevica sulle Dolomiti, creando un suggestivo paesaggio innevato che ha accolto la fiaccola olimpica durante il suo passaggio nel Bellunese. La giornata ha visto l’arrivo della fiaccola, pronta a proseguire il suo percorso verso Cortina, ma il forte vento e le precipitazioni hanno causato disagi al traffico locale. La regione si prepara così ad accogliere l’evento olimpico in un contesto naturale ancora più suggestivo.
BELLUNO - Nevica sulla fiaccola olimpica, che ha fatto il suo ingresso ieri (25 gennaio) nel Bellunese e si prepara al viaggio che la condurrà a Cortina in un paesaggio finalmente bianco. E non sono mancati i disagi alla viabilità, anche sull’Alemagna, la strada olimpica dove oggi saranno inaugurate due grandi opere: le gallerie di Tai e Valle di Cadore. La tanto attesa nevicata è arrivata, e sopra i 600 metri di quota le montagne si sono coperte di una coltre che va dai 10 ai 40-50 centimetri, oltre i 2.000 metri. Una boccata d'ossigeno per il turismo: le immagini dell'"oro bianco" rimbalzate sui social danno agli operatori del settore uno slancio per le prenotazioni delle vacanze di qui al finale di stagione, e una cartolina perfetta per le imminenti Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
