Usa sparatoria vicino all' Università dell’Iowa | la polizia sul posto

Da lapresse.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria è avvenuta nei pressi del campus dell’Università dell’Iowa, a Iowa City. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. Quattro delle cinque persone ferite sono studenti, mentre una persona non appartenente all’università. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e stanno fornendo aggiornamenti sulla condizione dei feriti.

Sparatoria a Iowa City, nei pressi del campus dell’Università dell’Iowa. Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui tre studenti. Una delle vittime è in condizioni critiche, mentre le altre risultano stabili. Secondo la polizia, gli agenti erano intervenuti per sedare una maxi rissa scoppiata nella zona della vita notturna, tra bar e ristoranti, quando sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Al momento non sono stati effettuati arresti e le indagini sono in corso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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