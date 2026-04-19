Usa sparatoria vicino all' Università dell’Iowa | la polizia sul posto

Una sparatoria è avvenuta nei pressi del campus dell’Università dell’Iowa, a Iowa City. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. Quattro delle cinque persone ferite sono studenti, mentre una persona non appartenente all’università. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e stanno fornendo aggiornamenti sulla condizione dei feriti.

Sparatoria a Iowa City, nei pressi del campus dell’Università dell’Iowa. Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui tre studenti. Una delle vittime è in condizioni critiche, mentre le altre risultano stabili. Secondo la polizia, gli agenti erano intervenuti per sedare una maxi rissa scoppiata nella zona della vita notturna, tra bar e ristoranti, quando sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Al momento non sono stati effettuati arresti e le indagini sono in corso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, sparatoria vicino all'Università dell’Iowa: la polizia sul posto Notizie correlate Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante la notte nei pressi dell'università dell'Iowa. Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa, diversi feritiSparatoria nella notte nei pressi dell’ Università dell’Iowa , negli Stati Uniti, dove diverse persone sono rimaste ferite. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti; Turchia, spari in una scuola superiore: studente apre il fuoco e poi si suicida; Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne; Litiga con una vicina per il parcheggio e le punta una pistola in volto, arrestato pensionato. Sparatoria vicino all'Università dell'Iowa, almeno tre feritiAlmeno tre studenti dell'Università dell'Iowa sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi, domenica 19 aprile, in un'area pedonale vicino al campus universitario nel centro di Iowa City. Lo ... adnkronos.com Sparatoria vicino all'Università dell'Iowa, diversi feritiSparatoria vicino all'Università dell'Iowa, negli Stati Uniti. Secondo la polizia, che sta indagando su quanto avvenuto questa mattina presto, diverse persone sono rimaste ferite. Lo riferisce Abcne ... rainews.it I democratici della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti Usa stanno indagando sul genero di Trump Jared Kushner per potenziali conflitti di interesse tra le sue attività imprenditoriali e il suo ruolo di negoziatore di pace per l'amministrazi x.com La Camera Usa apre un’indagine sugli affari di Jared Kushner con l’Arabia Saudita. I Democratici attaccano il genero di Trump: “È davvero un negoziatore o solo una pedina finanziaria di Riad” Un nuovo capitolo che scuote la politica americana. #ANSA facebook