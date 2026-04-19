Usa sparatoria vicino all’università dell’Iowa | diversi feriti

Durante la notte, nei pressi dell’università dell’Iowa, si è verificata una sparatoria che ha causato il ferimento di diverse persone. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sul numero esatto di feriti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto successo.

(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante la notte nei pressi dell'università dell'Iowa. Lo riporta il dipartimento di polizia di Iowa City specificando che "diverse persone sono state trasferite in ospedale per ferite riportate nella sparatoria" e che al momento "non sono disponibili notizie sulle loro condizioni". Secondo la ricostruzione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Usa, sparatoria in un’università in South Carolina: 2 morti e diversi feriti Raid di Usa e Israele sul porto vicino a Hormuz: morti e feriti. Pasdaran: “Scuse Usa o colpiamo le loro università”Roma, 29 marzo 2026 – Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti; Turchia, spari in una scuola superiore: studente apre il fuoco e poi si suicida; Turchia, 14enne entra in una scuola media e apre il fuoco, poi si suicida: nove morti e 13 feriti; Trump: 'Forze armate Usa vicino all'Iran fino al raggiungimento di un vero accordo'. Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa, diversi feritiSparatoria nella notte nei pressi dell’ Università dell’Iowa, negli Stati Uniti, dove diverse persone sono rimaste ferite. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che al momento non ... gazzettadelsud.it Usa, sparatoria alla Brown University: 2 studenti morti e 9 feriti, alcuni graviEnnesimo episodio di violenza all'interno di un complesso universitario americano. La Brown University a Providence, in Rhode Island, è stata teatro di una sparatoria nei pressi di un edificio del ... tg24.sky.it Il vicepresidente Usa cambia tono rispetto a qualche giorno fa e commenta: "Papa Leone predica il vangelo e questo significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del giorno". - facebook.com facebook Il vicepresidente degli #USA, JD #Vance interviene sul dibattito tra politica e #Chiesa, commentando su X le parole di Papa #Leone. “Gli sono grato per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti - e sì, disaccordi reali c x.com