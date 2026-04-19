Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa diversi feriti

Nella notte, una sparatoria si è verificata nei pressi dell’Università dell’Iowa, negli Stati Uniti. Secondo le fonti, alcune persone sono state colpite e hanno riportato ferite. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze o sul numero esatto di feriti.

Sparatoria nella notte nei pressi dell’ Università dell’Iowa, negli Stati Uniti, dove diverse persone sono rimaste ferite. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che al momento non risultano arresti. L’allerta e l’intervento della polizia L’ateneo aveva diramato un’allerta nelle prime ore del mattino, segnalando colpi d’arma da fuoco nelle vicinanze del campus, in una zona conosciuta per la presenza di locali notturni. La polizia è intervenuta sul posto avviando le indagini per ricostruire quanto accaduto. I feriti e le indagini «Diverse persone colpite sono state trasportate negli ospedali della zona per essere curate», si legge in una nota ufficiale, che però non fornisce al momento dettagli sul numero esatto dei feriti né sulla loro gravità.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa, diversi feriti Notizie correlate Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante la notte nei pressi dell'università dell'Iowa. Leggi anche: Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa: diversi feriti. Il video delle persone in fuga Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti; Turchia, spari in una scuola superiore: studente apre il fuoco e poi si suicida; Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga; Turchia, sparatoria in un liceo di Sanliurfa: studente 18enne apre il fuoco contro i compagni e poi si uccide. Sparatoria vicino all'Università in Iowa, diversi feritiSparatoria vicino all'Università dell'Iowa, negli Stati Uniti. Secondo la polizia, che sta indagando su quanto avvenuto questa mattina presto, diverse persone sono rimaste ferite. Lo riferisce Abcne ... rainews.it Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa, diversi feritiSparatoria nella notte nei pressi dell’ Università dell’Iowa, negli Stati Uniti, dove diverse persone sono rimaste ferite. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che al momento non ... gazzettadelsud.it Sparatoria questa notte all'interno di una nota discoteca di Bisceglie. Un ragazzo è stato colpito da almeno un proiettile nella parte alta del colpo. Immediati i soccorsi del 118 tra il fuggi fuggi generale. Il ragazzo è stato trasportato nel vicino ospedale dove per - facebook.com facebook Cerignola, lite tra condomini degenera in una sparatoria: 57enne gambizzato dal vicino di casa x.com