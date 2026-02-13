Una sparatoria nel campus dell’Università di South Carolina ha provocato almeno due morti e diversi feriti, dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un’area affollata del campus. La polizia ha subito circondato il sito e sta cercando di catturare il responsabile, che si è dato alla fuga subito dopo l’attacco. La scena si è svolta in pieno giorno, creando panico tra studenti e personale.

Una sparatoria nel campus universitario scuote la Carolina del Sud. Il bilancio provvisorio è di almeno due morti e un ferito, secondo quanto comunicato dall’ateneo e rilanciato dai media locali. L’episodio si è verificato all’interno della South Carolina State University, istituzione pubblica con sede a Orangeburg, generando allarme tra studenti, docenti e personale amministrativo. La notizia è stata diffusa dall’emittente CBS, che cita fonti ufficiali dell’università. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato all’esplosione dei colpi d’arma da fuoco, né sull’identità delle vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Usa, sparatoria in un’università in South Carolina: 2 morti e diversi feriti

