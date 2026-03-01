Tram deraglia e si schianta contro un ristorante il racconto di un dipendente | Uno scenario di guerra

Un tram si è deragliato a Milano il 27 febbraio, finendo contro un ristorante e causando danni significativi. Un dipendente del locale ha descritto la scena come un

"Sembrava un terremoto: tremava tutto", ha riferito un dipendente del ristorante che è stato distrutto dal tram che è deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terrore a Milano, deraglia il tram 9 e si schianta su un ristorante: 1 morto e almeno 25 feriti. I testimoni: “Andava fortissimo” (il video dell’impatto)Un pomeriggio di ordinaria mobilità si è trasformato in tragedia oggi, venerdì 27 febbraio, nel cuore di Milano.

VIDEO Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo. Un morto e più di 20 feritiÈ di un morto e oltre venti feriti, di cui alcuni gravi, il bilancio provvisorio dopo il deragliamento di un tram della linea 9 a Milano, in zona...

Contenuti utili per approfondire Tram deraglia.

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e almeno 54 feriti. È arrivato velocissimo, poi lo schianto. Il conducente: Mi sono sentito male.

Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo: le fotoA Milano un tram è deragliato finendo contro un palazzo: due morti, oltre 40 i feriti. Il conducente: Ho avuto un malore. tgcom24.mediaset.it

Milano, tram deraglia: 2 morti e decine di feriti. Il conducente: Mi sono sentito maleLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, tram deraglia: 2 morti e decine di feriti. Il conducente: 'Mi sono sentito male' ... tg24.sky.it

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 39 feriti. Un tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio - facebook.com facebook

#Tram deraglia a #Milano a forte velocità: due morti e 40 feriti. L'autista: “Stavo male e non ho attivato lo scambio” x.com