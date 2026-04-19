Usa Kamala Harris | Trump ci ha reso inaffidabili agli occhi dei nostri alleati

La vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’ex presidente ha contribuito a rendere il paese meno affidabile agli occhi degli alleati. La sua affermazione si concentra sui rapporti internazionali e sulla percezione degli alleati riguardo alla stabilità e alla coerenza della politica americana. La critica si inserisce in un contesto di tensioni tra le amministrazioni e di valutazioni sulla fiducia nei confronti degli Stati Uniti a livello globale.

Kamala Harris critica Donald Trump, a suo dire responsabile di aver reso gli Stati Uniti “inaffidabili” agli occhi degli alleati. “Abbiamo a che fare con l’amministrazione presidenziale più corrotta, spietata e incompetente della storia degli Usa”, ha detto l’ex vicepresidente statunitense al Michigan Democratic Women’s Caucus, a Detroit. “Ha eroso qualsiasi influenza avessimo per poter intervenire su determinate questioni”, ha aggiunto la rappresentante dem che poi ha assicurato: “Vinceremo le elezioni di midterm ma sarà difficile”. Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterline New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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