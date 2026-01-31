Kevin Warsh potrebbe guidare la Fed | impatto sulle politiche monetarie e mercati in arrivo

Donald Trump ha annunciato la sua scelta: Kevin Warsh potrebbe diventare il nuovo presidente della Federal Reserve. La decisione arriva mentre Jerome Powell si avvicina alla fine del suo mandato. Se Warsh prenderà il comando, le politiche monetarie negli Stati Uniti potrebbero cambiare, influenzando anche i mercati finanziari. La notizia crea attesa tra gli investitori e gli analisti, che cercano di capire quali saranno i prossimi passi della Banca Centrale americana.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve, in vista del termine del mandato di Jerome Powell. La nomina, annunciata il 31 gennaio 2026, segna un cambio di rotta significativo per la banca centrale americana, dopo anni di tensioni tra l’amministrazione e la Fed. Warsh, 55 anni, già membro del Consiglio dei governatori della Fed dal 2006 al 2011, è stato candidato in passato per la presidenza della banca centrale nel 2017, ma allora fu preferito Powell. La scelta di Trump risponde a una strategia politica volta a rafforzare il controllo sulle decisioni monetarie, dopo mesi di critiche pubbliche rivolte a Powell per la sua linea conservativa sulla lotta all’inflazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

