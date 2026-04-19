Urbanistica Virginia Raggi all' attacco dei nuovi condoni veloci | Non si può derogare ai controlli

Nelle ultime settimane sono emerse modifiche alle normative urbanistiche che prevedono condoni rapidi, con alcune forze politiche che le hanno approvate. La posizione di Virginia Raggi, ex sindaca della città, si è concentrata sul fatto che queste modifiche non dovrebbero bypassare i controlli previsti dalla legge. La polemica riguarda le differenze di opinione tra i partiti coinvolti e le reazioni del Movimento 5 Stelle a queste novità legislative.

Le modifiche, che hanno ricevuto anche il plauso di partiti vicini al centrodestra, non sono piaciute al Movimento 5 stelle, in particolare all'ex sindaca, Virginia Raggi. Parliamo del regolamento sulle pratiche di condono edilizio di Roma Capitale, aggiornato per semplificare e velocizzare le.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Urbanistica, a Roma condoni più veloci. Ecco come cambia il regolamento Un metal detector palmare ai vigili. Controlli veloci e più sicurezzaIl Comune di Recanati rafforza la sicurezza urbana con l’acquisto di un metal detector palmare destinato alla polizia locale. Contenuti di approfondimento Si parla di: Sfratti, dubbi urbanistici e il no alla vendita: tutte le grane di Gualtieri con le case Enpaia. Virginia Raggi a processo accusata di calunnia: rinviata a giudizio l'ex sindaca di RomaL'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, dovrà affrontare un processo per calunnia a partire dall'11 settembre prossimo in riferimento ad alcune affermazioni da lei fatte nei confronti dell'ex ... tg24.sky.it Virginia Raggi e M5S padroni di Roma. La Giunta arriva da Beppe GrilloIl blog di Beppe Grillo anticipa i nomi della Giunta prima dell’annuncio ufficiale in aula della sindaca Virginia Raggi. Daniele Frongia è vicesindaco e assessore alla qualità della vita, ... affaritaliani.it