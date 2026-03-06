Un metal detector palmare ai vigili Controlli veloci e più sicurezza

Il Comune di Recanati ha acquistato un metal detector palmare che sarà consegnato ai vigili urbani. Lo strumento permette controlli rapidi e mira a migliorare la sicurezza nelle aree pubbliche della città. La nuova attrezzatura sarà utilizzata dagli agenti durante le operazioni quotidiane per individuare oggetti metallici sospetti. La decisione rientra in un piano di rafforzamento delle misure di sicurezza urbana.

Il Comune di Recanati rafforza la sicurezza urbana con l’acquisto di un metal detector palmare destinato alla polizia locale. La decisione arriva in risposta a recenti episodi registrati sul territorio comunale che hanno evidenziato situazioni di criticità legate, in particolare, al porto abusivo di armi da taglio. Il nuovo comandante ha ritenuto, quindi, opportuno dotare gli agenti di uno strumento tecnico idoneo a prevenire e contrastare questo fenomeno, soprattutto nelle aree urbane più sensibili, nei pressi dei plessi scolastici e nei luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo è consentire al personale operante di individuare tempestivamente eventuali oggetti metallici occultati, procedendo alla perquisizione personale solo in caso di esito positivo del controllo, nel pieno rispetto delle procedure di legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

