Una segnalazione riguardante Sebastiano Mignosa riaccende l’attenzione sulla relazione con Simona Cannata, dopo la sua uscita dal programma Uomini e Donne. Recentemente, Sebastiano ha lasciato Simona in modo improvviso, attirando l’interesse dei media e dei fan. La situazione ha suscitato un acceso sfogo da parte della donna, che ha commentato l’accaduto in modo deciso. La vicenda porta nuovamente al centro delle cronache le dinamiche tra i due protagonisti.

Una segnalazione su Sebastiano Mignosa riapre il caso sulla relazione con Simona Cannata dopo l’uscita da Uomini e Donne. Nelle ultime ore sono emersi dettagli su uno spostamento del cavaliere non comunicato, mentre la dama ha reagito con parole molto nette. Scopriamo cosa ha dichiarato e perché i due si sono già allontanati. Famosa ex corteggiatrice aspetta il secondo figlio: l’annuncio La coppia nata nel Trono Over. Sebastiano Mignosa e Simona Cannata avevano deciso di lasciare insieme Uomini e Donne, scegliendo di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere. Un percorso che nelle ultime puntate aveva attirato l’attenzione del pubblico.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Sebastiano lascia Simona: gesto assurdo e sfogo della dama

Notizie correlate

Uomini e Donne, lite furiosa tra Elisabetta e Sebastiano: “Sei falso”, la dama lascia lo studioÈ scoppiato un litigio alquanto animato oggi a Uomini e Donne tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa.

Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: Sebastiano e Simona lasciano il programma

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Simona: Da quando ho conosciuto Sebastiano… - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, segnalazione su Sebastiano Mignosa: amore e abbracci con la nuova dama Simona; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia del Trono Over esce dal programma; Elisabetta: La panettiera di Sebastiano… - Uomini e donne Clip | Witty TV.

Sebastiano Mignosa e Simona, cos’è successo dopo l’addio a Uomini e Donne | Foto verità sui socialDopo aver lasciato in coppia Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa e Simona svelano come procede la loro relazione. ilsussidiario.net

Chi è Simona di Uomini e Donne che sta conoscendo Sebastiano | Voglio uscire con un uomo che…Simona è una nuova dama del trono over di Uomini e donne che sta uscendo con Sebastiano Mignosa: tutto su di lei. ilsussidiario.net

È caccia all'uomo, anzi agli uomini, per lo meno 5, che ieri hanno rapinato la filiale di Credit Agricole, al Vomero, quartiere di Napoli. I rapinatori, travisati con maschere di attori americani, hanno preso in ostaggio 25 persone tra dipendenti e clienti della banca - facebook.com facebook

Agguato nella Bergamasca: due uomini uccisi a colpi di pistola x.com