Recentemente, sui social sono circolate immagini di un ex figura di Uomini e Donne, Mario Lenti, durante una serata a Roma in compagnia di altri ex del Trono Over. Nel video si vede Lenti insieme a una nota ex dama del programma, scambiarsi un bacio pubblico. Le immagini hanno suscitato reazioni e discussioni tra i follower, portando nuovamente alla ribalta le vicende di alcuni protagonisti del dating show.

Tornano al centro dei gossip alcuni discussi ex protagonisti di Uomini e Donne. Mario Lenti è stato il protagonista di un video circolato sui social, registrato durante una serata a Roma insieme ad altri ex del Trono Over. Le immagini mostrano anche il bacio dello stesso Mario con una dama che ha lasciato il parterre: scopriamo lei chi è. Agnese e Roberto verso la rottura? Nuove confessioni dell’ex dama La serata tra ex protagonisti di Uomini e Donne. Sabato 18 Aprile 2026, in un locale della capitale, si sono ritrovati diversi volti noti di Uomini e Donne. Tra loro Federico Mastrostefano, arrivato con la nuova fidanzata, e Arcangelo Passirani, protagonista di alcuni momenti vivaci durante la serata.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Mario Lenti avvistato con una famosissima ex dama: bacio e polemiche

Notizie correlate

Uomini e Donne anticipazioni 16 febbraio, Mario Lenti torna e ci riprova con una dama: scoppia il caosLunedì 16 febbraio si sono registrate le nuove puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria...

Uomini e Donne, Mario Lenti frequenta una donna fuori: la reazione di CinziaNella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha svelato una novità che riguarda Mario Lenti.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Uomini e Donne, Mario Lenti: Gemma Galgani mi veniva dietro poverina, Cinzia mi ha spiazzato; Mario Lenti: la verità su Gemma Galgani | Poi svela perché ha lasciato Uomini e Donne e se tornerà; Uomini e Donne, Mario Lenti rivela: Ecco perché ho abbandonato il trono over; Mario Lenti: Perché ho lasciato Uomini e Donne: Gemma poverina, Sperti esagerato.

Mario Lenti bacia Magda Catozzi: il video dei due insieme dopo Uomini e DonneMario Lenti e Magda Catozzi si stanno frequentando? In queste ore si sono rivisti alla reunion di alcuni volti di Uomini e Donne e sono sembrati particolarmente ... fanpage.it

Mario Lenti choc: il cavaliere sorpreso a baciare una famosissima ex dama di Uomini e Donne, ecco chi (Video)Mario Lenti choc: il cavaliere sorpreso a baciare una famosissima ex dama di Uomini e Donne, ecco chi (Video). isaechia.it

“Il bacio con Gemma non c’è stato, era solo protezione”. Mario Lenti rompe il silenzio su Uomini e Donne Dopo un periodo di assenza dal Trono Over di Uomini e Donne, Mario Lenti è tornato a parlare, svelando finalmente le ragioni della sua uscita. “Sono facebook