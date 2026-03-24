Uomini e Donne Mario Lenti frequenta una donna fuori | la reazione di Cinzia

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha annunciato che Mario Lenti sta frequentando una donna fuori dal programma. La conduttrice ha condiviso questa informazione con i presenti in studio, senza ulteriori dettagli sui risvolti della situazione. La notizia ha suscitato reazioni tra i partecipanti, in particolare da parte di Cinzia, che ha espresso una reazione alla novità.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha svelato una novità che riguarda Mario Lenti. Il cavaliere stava frequentando Cinzia, ad un certo punto sembravano addirittura pronti a lasciare lo studio insieme ma poi hanno cambiato idea. Da un po' di tempo il cavaliere è assente nel dating show, la conduttrice ha fatto sapere che non sta più andando in trasmissione perché sta frequentando una donna fuori dal programma. Visibilmente delusa Cinzia ha commentato la novità dicendo che questa è l'ennesima conferma che aveva solamente idealizzato Mario Lenti. Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno perso occasione per prendere in giro la dama, dicendo che lei faceva tanto l'innamorata, che voleva uscire dalla trasmissione con lui. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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