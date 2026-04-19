Un' auto nel canalone una ribaltata e una terza contro un muro | notte di incidenti nel Brindisino

Nella notte nel Brindisino si sono verificati diversi incidenti stradali. Un'auto è finita in un canalone, mentre un'altra si è ribaltata in pieno centro abitato. Un veicolo ha inoltre urtato un muretto, causando danni e interventi delle forze dell'ordine. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause specifiche degli incidenti.

BRINDISI - Una macchina è finita in un canalone. L'altra si è ribaltata, in pieno centro abitato. Una terza ha impattato contro un muretto. Avrebbero potuto avere gravi conseguenze tre incidenti che fra la tarda serata di ieri e stanotte (domenica 19 aprile) si sono verificati in provincia di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Trani: scontro nella notte, un morto. Puglia, due tamponamenti in serata: nove auto coinvolte, dodici feriti fra cui bambini Nel foggiano e nel brindisinoNella notte il sinistro in un tratto di strada in territorio di Trani, di collegamento con Barletta. Leggi anche: Notte di incidenti. Auto si ribalta e sfonda un muro Approfondimenti e contenuti Si parla di: Un'auto nel canalone e una macchina che si ribalta in città: feriti soccorsi dai vigili del fuoco; Due incidenti stradali, intervento dei Vigili del Fuoco.