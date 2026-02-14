Notte di incidenti Auto si ribalta e sfonda un muro

Una macchina si è ribaltata e ha sfondato un muro di una casa a Marlia, causando danni alle proprietà e allarmando i residenti. La scena si è svolta giovedì notte, quando l’auto ha perso il controllo e ha finito la sua corsa contro la recinzione, rompendo la parete e creando scompiglio nel quartiere.

Raffica di incidenti nella Piana giovedì notte. Andiamo con ordine. Una vettura si è ribaltata "volando" contro il muro di cinta di una abitazione di via del Fanuccio a Marlia. Il conducente deve aver perso il controllo, anche se la visibilità era buona. Comunque le cause sono ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono stati danneggiati anche dei tubi dell'acqua. E' successo giovedì sera intorno alle 23. Poco prima invece una macchina è finita dritta in una voragine di circa 40 centimetri di lunghezza, 40 di larghezza e profonda dieci, provocata probabilmente dal maltempo e dalla pioggia degli ultimi giorni.