Auto fuori strada nella notte a Castiglion Fiorentino | due feriti soccorsi dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Cortona sono intervenuti nella notte tra il 28 e il 29 gennaio a Castiglion Fiorentino, dove un’auto è finita fuori strada in località Castroncello. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto anche i soccorritori per estrarre i feriti dall’auto e mettere in sicurezza l’area.

I Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti nella notte del 28 gennaio per un incidente stradale avvenuto nel comune di Castiglion Fiorentino, in località Castroncello. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale. All’interno del mezzo si trovavano il conducente e un passeggero, rimasti incastrati nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estrazione dei due occupanti, operando in collaborazione con il personale dell’emergenza sanitaria. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati affidati ai sanitari per il trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Auto fuori strada nella notte a Castiglion Fiorentino: due feriti soccorsi dai Vigili del Fuoco Approfondimenti su Castiglion Fiorentino Incidente Bloccati con il fuoristrada nella neve nel cuore della notte, soccorsi dai vigili del fuoco Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, i vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti a San Giustino per soccorrere quattro persone rimaste bloccate con un fuoristrada nella neve. Auto fuori strada si ribalta, ferito liberato dai vigili del fuoco Questa notte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto uscita di strada e successivamente ribaltatasi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Castiglion Fiorentino Incidente Argomenti discussi: I 5 migliori fuoristrada del 2026; Due incidenti sulla via Emilia: auto fuori strada a Guardamiglio e schianto alla curva della morte; L'auto finisce fuori strada, il conducente liberato dall'abitacolo dai Vigili del fuoco; Auto fuori strada: interviene l’elisoccorso. Budoni, auto a fuoco nella notteBudoni. Auto a fuoco a Budoni. La Squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta ieri sera alle ore 22 circa per ... olbia.it Fuori strada in auto si ribalta nel giardino di una casaGAVORRANO: Una curva ed ecco la vettura uscire dalla carreggiata in un rocambolesco incidente. La conducente estratta dalle lamiere e portata in ospedale ... toscanamedianews.it "Commercio e Territorio – Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino” Per i residenti rappresenta un’opportunità di riqualificazione dei luoghi di vita quotidiana, per il turismo, il progetto permette di arricchire l’esperienza grazie a spazi rinnovati, eventi cult - facebook.com facebook

