Una vita dedicata alla ristorazione | addio all' imprenditore Maurizio Cappelletto

Da padovaoggi.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una comunità locale piange la scomparsa di Maurizio Cappelletto, morto all’età di 76 anni. Imprenditore nel settore della ristorazione, era conosciuto e stimato sia nella zona di Pozzonovo che nelle località di villeggiatura. La sua vita si è dedicata all’attività nel settore alberghiero e della ristorazione, lasciando un segno significativo nel territorio. La notizia ha suscitato commozione tra amici, clienti e colleghi.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Pozzonovo. E' mancato all'età di 76 anni Maurizio Cappelletto, figura molto nota e apprezzata sul territorio locale e nei luoghi di villeggiatura. Nativo di Monselice, è stato un punto di riferimento della ristorazione, conquistando il cuore della gente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Leggi anche: Addio Enrica Bonaccorti: una vita dedicata all’amore e alla televisione

L’addio ad Alessandro Zinanni. Una vita dedicata alla Croce RossaÈ morto, a 62 anni, Alessandro Zinanni, volontario storico della Croce Rossa di San Marcello.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Addio Maurizio pioniere dei locali; Maurizio Cappelletto, morto il veterano dei ristoratori di Rosolina mare: Per lui il lavoro era una responsabilità prima ancora che un...

maurizio cappelletto una vita dedicata allaUna vita dedicata alla ristorazione: addio all'imprenditore Maurizio CappellettoUn grave lutto ha colpito la comunità di Pozzonovo. E' mancato all'età di 76 anni Maurizio Cappelletto, figura molto nota e apprezzata sul territorio locale e nei luoghi di villeggiatura. Nativo di ... padovaoggi.it

maurizio cappelletto una vita dedicata allaAddio Maurizio pioniere dei localiRosolina e Rosolina Mare, si stringono attorno alla famiglia di Maurizio Cappelletto, figura storica della ristorazione locale, scomparso dopo una lunga malattia. polesine24.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.