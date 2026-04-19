Una vita dedicata alla ristorazione | addio all' imprenditore Maurizio Cappelletto

Una comunità locale piange la scomparsa di Maurizio Cappelletto, morto all’età di 76 anni. Imprenditore nel settore della ristorazione, era conosciuto e stimato sia nella zona di Pozzonovo che nelle località di villeggiatura. La sua vita si è dedicata all’attività nel settore alberghiero e della ristorazione, lasciando un segno significativo nel territorio. La notizia ha suscitato commozione tra amici, clienti e colleghi.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Pozzonovo. E' mancato all'età di 76 anni Maurizio Cappelletto, figura molto nota e apprezzata sul territorio locale e nei luoghi di villeggiatura. Nativo di Monselice, è stato un punto di riferimento della ristorazione, conquistando il cuore della gente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Addio Enrica Bonaccorti: una vita dedicata all’amore e alla televisione L’addio ad Alessandro Zinanni. Una vita dedicata alla Croce RossaÈ morto, a 62 anni, Alessandro Zinanni, volontario storico della Croce Rossa di San Marcello. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Addio Maurizio pioniere dei locali; Maurizio Cappelletto, morto il veterano dei ristoratori di Rosolina mare: Per lui il lavoro era una responsabilità prima ancora che un... Una vita dedicata alla ristorazione: addio all'imprenditore Maurizio CappellettoUn grave lutto ha colpito la comunità di Pozzonovo. E' mancato all'età di 76 anni Maurizio Cappelletto, figura molto nota e apprezzata sul territorio locale e nei luoghi di villeggiatura. Nativo di ... padovaoggi.it Addio Maurizio pioniere dei localiRosolina e Rosolina Mare, si stringono attorno alla famiglia di Maurizio Cappelletto, figura storica della ristorazione locale, scomparso dopo una lunga malattia. polesine24.it 18/4/26. Rosolina Mare. Lutto nella località balneare per la morte di uno dei pionieri dell'imprenditoria locale fin dal 1979: Maurizio Cappelletto,titolare del ristorante pizzeria Europa,morto a 76 anni a Monselice. Funerali il 21/4 alle 15 a Pozzonovo. Condoglia x.com Maurizio Cappelletto, morto il veterano dei ristoratori di Rosolina mare: «Per lui il lavoro era una responsabilità prima ancora che un mestiere» facebook