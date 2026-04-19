Una risorsa preziosissima | i librai appassionati

Nonostante l’ampia presenza di algoritmi e strategie di marketing nel settore editoriale, i librai appassionati rappresentano ancora una risorsa fondamentale. La loro conoscenza dei titoli, la capacità di consigliare e il rapporto diretto con i lettori mantengono vivo un legame tra il pubblico e il mondo dei libri. In un mercato sempre più digitalizzato, queste figure continuano a svolgere un ruolo importante nel favorire la diffusione della cultura cartacea.

In un mercato editoriale governato da algoritmi e strategie promozionali, l’elemento umano continua a fare la differenza. Tra fascette, classifiche e uscite a ritmo serrato, è il libraio a trasformare l’offerta in incontro. Con «La lettrice impaziente» (Sem) Caterina Pusateri racconta proprio questo: la responsabilità di consigliare libri e, insieme, di accompagnare lettori, un titolo dopo l’altro, intrecciando storie di vita. Il suo esordio si colloca a metà fra memoir professionale e dichiarazione d’amore per la lettura, restituendo il mestiere della libraia nella sua dimensione più concreta: ascolto, intuizione, pazienza. Non c’è...🔗 Leggi su Feedpress.me

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