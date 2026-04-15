fiera dei librai il tema volti a leggere celebra il ruolo dei librai e dei lettori

Dal 18 aprile al 3 maggio si svolge a Bergamo la fiera dei librai, la più antica in Italia. L’evento, dedicato al tema

Articolo. Dal 18 aprile al 3 maggio torna la fiera di libri più antica d’Italia. Nel cuore di Bergamo ci saranno oltre 130 incontri e 50.000 libri Quando si sfoglia un libro, qualcosa in noi cambia: una frase si deposita, un’immagine si insinua, un pensiero si sposta. È da questa trasformazione che prende forma la 67esima edizione della «Fiera dei Librai» di Bergamo, che dal 18 aprile al 3 maggio torna ad abitare il centro cittadino, riconfermando il suo primato di rassegna più antica d’Italia. Un appuntamento che, anno dopo anno, non si limita a celebrare il libro, ma ne rinnova il significato, mettendo al centro chi lo sceglie, lo racconta e lo consegna ai lettori: i librai.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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