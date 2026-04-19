A Milano, sotto il Duomo, si è svolta una manifestazione con la partecipazione di sostenitori di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha invitato i presenti a radunarsi, attirando un buon numero di persone. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni diverse tra gli osservatori. La manifestazione si è svolta in un momento di tensioni politiche e sociali nel paese.

A Milano, sotto il Duomo, Matteo Salvini ha chiamato a raccolta la sua gente. E già questo, in un Paese normale, basterebbe. Invece no: prima ancora di vedere quanta gente sarebbe scesa in piazza, è partita la solita litania sul fatto che quella manifestazione fosse inopportuna, divisiva, addirittura quasi incostituzionale. Il sindaco Sala, che di Milano dovrebbe occuparsi, si è detto amareggiato di dover assistere a una manifestazione del genere ma di non avere gli strumenti per vietarla. Capite? Amareggiato perché dei cittadini esercitano un diritto costituzionale. E dispiaciuto di non poterlo impedire. Se non fosse vero, sembrerebbe una barzelletta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una manifestazione contro il pensiero dominante

4 Daily Steps to Manifest Anything | Abdullah | Neville Goddard

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