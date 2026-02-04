Roma a Colleferro una manifestazione contro le morti sul lavoro | È una strage non chiamateli incidenti

Questa mattina a Colleferro i lavoratori e i cittadini si sono riuniti in piazza per denunciare le morti sul lavoro. La manifestazione, organizzata dopo la morte di un operaio di 57 anni a Guidonia, vuole mettere sotto gli occhi di tutti quanto siano frequenti e gravi gli incidenti sul fronte del lavoro. I partecipanti chiedono maggiore sicurezza e si oppongono alla retorica degli incidenti, definendoli “una strage”. La protesta si svolge in un momento di grande tensione, mentre le autorità locali promettono di intensificare i controlli e miglior

Dopo la tragica morte di un operaio 57enne a Guidonia, rimasto travolto da materiali di risulta durante la pulizia di un silos, le amministrazioni comunali di Artena e Colleferro, in provincia di Roma, hanno indetto una manifestazione contro gli incidenti sul lavoro, in programma per sabato 7 febbraio. La mobilitazione che nasce dall'urgenza di fermare quella che la Fillea-Cgil definisce senza mezzi termini una vera e propria "strage". I dati, in effetti, confermano l'allarme. Nel Lazio, da gennaio a dicembre 2025, le denunce di infortunio sul lavoro sono state 44.385, con un aumento del 7,2% rispetto al 2024, sulla base dell'ultimo aggiornamento Inail. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roma, a Colleferro una manifestazione contro le morti sul lavoro: "È una strage, non chiamateli incidenti"

