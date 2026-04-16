Apertura straordinaria per il mercato di via Salvemini | bancarelle attive domenica 19 aprile

Il mercato di via Salvemini sarà aperto in via straordinaria domenica 19 aprile, offrendo un’opportunità in più per gli acquisti nel fine settimana. Le bancarelle rimarranno attive, dando così modo ai cittadini di fare acquisti anche in un giorno solitamente non previsto. La decisione è stata presa per favorire il commercio ambulante e rispondere alle esigenze di chi cerca prodotti locali e di qualità.

Un’occasione extra per gli acquisti domenicali e un segnale di sostegno concreto al commercio ambulante. Il Comune di Bari ha annunciato l’apertura straordinaria del mercato settimanale di via Salvemini e piazzale Lorusso per domenica prossima, 19 aprile. Lo spazio tradizionalmente attivo tutti i.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Il 25 aprile apertura straordinaria del casale di BalsignanoBalsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. Bancarelle del mercato, ritorna l'appuntamento della domenica con una novitàA Lido delle Nazioni è tutto ormai pronto per la ripartenza del mercato domenicale, interrotto per la pausa invernale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Apertura straordinaria ufficio anagrafe per rilascio carte d’identità; Apertura straordinaria per rinnovo CIE e tessere elettorali / Avvisi / Novità / Homepage; Apertura straordinaria ufficio anagrafe per sostituzione carta identità cartacea / Avvisi / Novità / Homepage; Ad aprile e maggio nuove aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio delle carte d’identità elettroniche. Nuove aperture straordinarie degli uffici comunali Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaUn nuovo programma dell’Amministrazione comunale di Montevarchi per agevolare i cittadini nel rilascio della Carta di Identità elettronica ... lanazione.it Due giorni di apertura straordinaria uffici per fare la carta d’identità elettronica: info utili e come prenotarsiIl Comune di Fiumicino ha disposto una nuova apertura straordinaria per il rilascio della carta d’identità elettronica, un’iniziativa fondamentale per tutti i cittadini ancora in possesso del vecchio ... msn.com **IL CASALE DI ROMA VECCHIA – APERTURA STRAORDINARIA** **I TESORI DEL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI** Ven 24 Aprile Ore 18:00–19:30 Sab 25 • Dom 26 Aprile Ore 10:30–12:00 Ore 16:30–18:00 Parco degli Acquedotti – Casale di Roma Vecchi facebook