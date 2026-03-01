Muore nell’incendio del suo appartamento forse l’innesco dalla coperta elettrica

Un incendio ha causato la morte di una persona nell’appartamento di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe essere stato provocato dalla coperta elettrica. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Ripatransone (Ascoli), 1 marzo 2026 – Un tragico risveglio a Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno. Un uomo di 94 anni ha perso la vita all'interno del suo appartamento a causa di un incendio divampato. Una fatalità che non ha lasciato scampo all'anziano, deceduto nel sonno e senza possibilità di chiedere aiuto, molto probabilmente a causa delle esalazioni tossiche sprigionate dal rogo. 'L'Italia si ferma nelle Marche Sud': incontro sull'A14 L'allarme e i soccorsi purtroppo inutili L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino, quando è stato notato un fumo denso e scuro che fuoriusciva dall'abitazione. Immediata è partita la chiamata ai numeri di emergenza.