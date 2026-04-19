Nel mercato immobiliare di Milano, i mini appartamenti di circa 12 metri quadrati vengono venduti a circa 10.000 euro al metro quadro. La domanda aumenta grazie a studenti, giovani professionisti e single, specialmente nelle zone più centrali. Attualmente, gli spazi sotto i 15 metri quadri sono considerati più come camere singole con bagno piuttosto che abitazioni vere e proprie. La tendenza evidenzia un incremento dei prezzi in base alla posizione.

Più la posizione è centrale, più costano. E se in passato potevano essere considerate abitazioni, oggi per il mercato immobiliare gli spazi affittati e venduti sotto 15 metri quadri sono camere singole con bagno. Le micro-case sono sempre più numerose: nelle grandi città e soprattutto nei quartieri universitari, dove gli studenti fuori sede cercano alloggi e gli affitti vanno da 600 a 800 euro al mese (ma spesso se ne pagano anche 900 o 1000). Se ci si sposta in centro, poi, i costi lievitano. Come riporta Il Corriere della Sera, a Milano le case con una metratura minore di 15 metri quadri in zone centrali (o quasi) sono una dozzina, per circa 10mila euro al metro quadrato, con le eccezioni di abitazioni vendute a 15, 17 e 18mila euro al mq.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una casa di 12mq a 10mila euro al mq a Milano? Non è micro-living, ma macro rendimento. Cresce la domanda spinta da studenti, giovani professionisti e single”: l’esperto avverte sul mercato dei mini appartamenti

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