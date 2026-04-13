Vende una casa di 11 mq ma il Comune blocca tutto | la sentenza che cambia il destino del micro-alloggio
Una vicenda riguarda la vendita di un micro-alloggio di 11 metri quadri, che ha portato a un intervento del Comune di Milano. Nonostante le condizioni igieniche e sanitarie siano state migliorate, il Comune ha deciso di non concedere l'abitabilità all’appartamento. La decisione ha portato a un blocco delle pratiche e ha suscitato discussioni sulla possibilità di regolarizzare alloggi di dimensioni ridotte.
Il Comune di Milano non è obbligato a concedere l'abitabilità di un appartamento molto piccolo, di cui però siano migliorate le condizioni igieniche e sanitarie per un miglioramento apportato al proprietario. Allo stesso tempo, però, non può chiedere al proprietario ulteriori documenti (per.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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